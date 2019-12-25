Alanya’da ‘kafa’ farkı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'demki kötü gidişine Yukatel Denizlispor karşısında son verdi. Son 4 deplasmandan sadece 1 puan çıkartabilen ve bu maçların üçünde gol bile atamayan Alanyaspor, Denizli'de gol olup yağdı.
Turuncu-yeşilli takım, Denizlispor karşısında 3 puanı 5 golle aldı. Gollerin ikisi de kafa ile gelince, Alanya'nın ilginç istatistiği devam etti.
KRAL GERİ DÖNDÜ
Süper Lig'de kafa golü sayısını 9'a çıkartan Alanyaspor, bu istatistikte zirvede yer aldı. Alanyaspor'un suskun golcüsü Papiss Cisse de Denizlispor maçında şanssızlığını kırdı.
Bir maçta forma giymeyen, forma giydiği 4 karşılaşmada da fileleri havalandıramayan Cisse, gol atarak gol orucunu bozdu. Cisse gol sayısını 10'a çıkartarak, Gençlerbirliği'nin golcüsü Stancu'nun arından 4 isimle birlikte ikinciliği paylaştı.
YUKARIDAN KOPMADI
3. haftadan 11. haftaya kadar Süper Lig'de liderliğe ambargo koyan Aytemiz Alanyaspor, bu galibiyetle 26 puanla 6. sıraya çıkıp ve üst sıralardan kopmamış oldu. Denizlispor'un başarılı hocası Mehmet Özdilek'e karşı üçüncü maçında üçüncü galibiyetini alan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ididalı açıklamalar yaptı.
Bulut, üst sıralara tırmanmak için kazanmayı yeniden alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini söyledi.
TAKIMIM ARZULUYDU
Genç teknik adam, "Güzel bir performansla 3 puan aldık. Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcularımla da aynı şekilde konuştum, 'Bugün galibiyetten başka bir şey düşenmememiz lazım. Ama bunu isteyip ve arzularsak
diye söyledim. Bunu da futbolcularım sahada zaten en iyi şekilde uyguladılar. Birinci saniyeden itibaren maça iyi konsantre oldular, son dakikaya kadar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. 5 gol atarak buradan 3 puan ile ayrıldık. Bu da ayrı bir mutluluk oldu" diye konuştu.