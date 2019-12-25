Alanya’da ‘kafa’ farkı

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'demki kötü gidişine Yukatel Denizlispor karşısında son verdi.Turuncu-yeşilli takım, Denizlispor karşısında 3 puanı 5 golle aldı. Gollerin ikisi de kafa ile gelince, Alanya'nın ilginç istatistiği devam etti.Süper Lig'de kafa golü sayısını 9'a çıkartan Alanyaspor, bu istatistikte zirvede yer aldı.Bir maçta forma giymeyen, forma giydiği 4 karşılaşmada da fileleri havalandıramayan Cisse, gol atarak gol orucunu bozdu.3. haftadan 11. haftaya kadar Süper Lig'de liderliğe ambargo koyan Aytemiz Alanyaspor, bu galibiyetle 26 puanla 6. sıraya çıkıp ve üst sıralardan kopmamış oldu.Bulut, üst sıralara tırmanmak için kazanmayı yeniden alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini söyledi.Genç teknik adam, "Güzel bir performansla 3 puan aldık. Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcularımla da aynı şekilde konuştum,diye söyledim. Bunu da futbolcularım sahada zaten en iyi şekilde uyguladılar. Birinci saniyeden itibaren maça iyi konsantre oldular, son dakikaya kadar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. 5 gol atarak buradan 3 puan ile ayrıldık. Bu da ayrı bir mutluluk oldu" diye konuştu.