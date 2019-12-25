Asya takımları da Antalya’yı keşfetti

Uygun iklimi ve 200'e yakın futbol sahasıyla Antalya, futbol takımlarının devre arası kamplarının adresi olacak. Antalya'ya, 20 Aralık'tan itibaren futbol takımları kampa gelmeye başladı.
Antalya'da, Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Çekya, Bulgaristan, Romanya, Rusya Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kuzey Kore ve Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Kuzey Avrupa'dan
çok sayıda takım kamp yapacak.
KUZEY KORE TAKIMI
Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, "Önce Türk takımları, sonra Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımı gelecek. Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz. Bu sene Antalya rekorlar yılı olacak. Kuzey Kore'den bile takım Antalya'ya kamp yapmaya gelecek. Tenis, golf, yüzme, bisiklet gibi farklı branşlarla da spor turizminde daha büyük rekorlar kırmayı istiyoruz"
diye konuştu.