Asya takımları da Antalya’yı keşfetti

BUGÜN NELER OLDU

Uygun iklimi ve 200'e yakın futbol sahasıyla Antalya, futbol takımlarının devre arası kamplarının adresi olacak.Antalya'da,çok sayıda takım kamp yapacak.Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, "Önce Türk takımları, sonra Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımı gelecek. Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz.diye konuştu.