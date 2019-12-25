Fırtına habercisi foklar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kaleiçi Yat Limanı içerisine giren fok, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Kentte meydana gelen fırtınadan bir gün önce fokun limana girmesini değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bunun fırtınanın habercisi olduğunu söyledi. Gökoğlu, "Hava kötü olacağını denizdeki sallantıyı sezerek öncesinden algılarlar. Böyle bir durumda korunacakları kıyı kesimlere inerler" dedi.Gökoğlu nesli tükenme tehlikesi altındaki foklarla ilgili uyarıda da bulundu. Mehmet Gökoğlu, özellikle fırtına zamanlarında fokların zarar görmemesi için balıkçı ve tur teknelerini dikkatli olmaya davet etti.