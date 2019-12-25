İsmi unutulmayacak

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1 Temmuz tarihinde Balıkesir'in Havran ilçesinde babası Mustafa Ali Yılmaz tarafından 15 kurşun sıkılarak öldürülen Gülnur Yılmaz'ın (28) ismi hastanede tıp öğrencilerinin çalıştığı odaya verildi.Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve arkadaşları vahşi bir cinayete kurban giden Gülnur Yılmaz'ın adının sonsuza dek hastanede yaşayacağını söyledi. Yardımseverliği ve cana yakınlığı ile bütün üniversitede tanınan Yılmaz'ın hayatının baharında cinayete kurban gitmesi bütün Türkiye'yi üzmüştü.Doktorluk diplomasını aldıktan sonra vurulduğu gün Antalya'dan annesine giden çiçeği burnunda doktor Gülnur Yılmaz arkadaşlarına, "Diplomamı önce anneme göstereceğim. Bunca yıl bu anı bekledi" demişti. Yılmaz, yolda yakaladığı Gülnur Yılmaz'dan annesinin yerini öğrenmeye çalışmış, söylemeyince de öldürmüştü.GÜLNUR Yılmaz'ın öğrencilik sırasında stajını yaptığı acil serviste mesai arkadaşları hala unutmuş değil. Onun güler yüzlü herkese moral veren bir doktor olduğunu belirten acil servis çalışanları, "Hayatının en verimli döneminde katledildi. Onun hatıraları servisimizde hep yaşayacak" dedi. Doktor Gülnur Yılmaz ile birlikte mezun olan sınıf arkadaşları ise başka illere tayin oldu. Mesleklerini farklı illerde sürdüren sınıf arkadaşlarından Sema Ün, "O hep kalbimizde yaşayacak. Hiçbir zaman unutmayacağız" diyerek sevgi ve özlemini diye getirdi.