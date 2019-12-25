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ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Geleceğim Mesleğim temalı Antalya Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi açılışına katıldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen zirveye, Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, ATSO Başkanı Davut Çetin, öğretmen, öğrenci ve pek çok veli katıldı. Mesleki ve teknik liselerin öneminin öğrenci ve velilere aktarılmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Karaloğlu, "Mesleki eğitim meselesi çok acil memleket meselesi haline gelmiştir. Nitelikli çalışan arayan binlerce işletme var. O zaman insanımızı nitelikli hale getirmemiz lazım. Biz ne olursa olsun üniversite mezunu olalım sonrada birileri bize iş bulsun anlayışıyla yola devam edemeyiz" diye konuştu.Nitelikli insanın ancak nitelikli eğitimle sağlanabileceğinin altını çizen Karaloğlu, "Eğer biz mesleki eğitim meselesini çözemezsek ne ülkemizin gelişmişlik seviyesini ne de hedeflediğimiz yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını arttırabiliriz. Biz tarım, turizm ve ticaretin yanına teknolojiyi de ekleyip Antalya'yı 4T teknoloji şehri yapacağız. Bunların tamamı da nitelikli insanla olur" ifadelerini kullandı. Karaloğlu daha sonra öğrencilerin açmış olduğu stantları gezerek, öğrenciler ile sohbet etti.