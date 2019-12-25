Ormanda işkence davasında tahliye

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ANTALYA'DA, lise öğrencisi S.D.'yi (18) ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Amina S. (18), Yasin K. (22), Mehmet Can Y. (20) ile yaşı 18'den küçük tutuklu sanık S.D.K. tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişilik grup, ormanlık alana götürdükleri S.D.'yi darp etti.Bu anlara ait görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Hazırlanan iddianamede, 'silahla yağmaya teşebbüs', hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan 23'er yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık avukatlarının son savunmaları için duruşma ertelendi.