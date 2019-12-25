Sigara ateşi yakıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 2019 yılının faaliyet raporunu yayımladı. İtfaiye ekiplerinin Antalya merkez ve 19 ilçede yıl boyunca 12 bin 821 olaya müdahale ettiği belirtilen raporda, ekiplerin yangın dışında arama kurtarma, kapı açma, trafik kazası, su baskını ve tahliye konularına müdahale ettiği vurgulandı. 2 bin 104 hayvan kurtaran itfaiye, 875 trafik kazasına müdahale etti, 640 kişinin de kilitli kapısını açtı.Rapora göre, itfaiye ekipleri yıl içerisinde 7 bin 132 yangına müdahale etti. Orman ve fidanlık yangınlarıyla ilgili itfaiye personeli 307 olaya müdahale etti. Orman ve fidanlık yangınlarının 181'i yıldırım düşmesi, elektrik arızası, kamp ateşi gibi çeşitli nedenlerle çıkarken, 126'sının ise söndürülmeden atılan sigara ve kibritten kaynaklandığı tespit edildi.İtfaiye ekiplerinin en çok mesai harcadığı yangın türü ise ot, çalı ve anız yangınları oldu. Antalya genelinde yıl içerisinde 3 bin 354 ot çalı ve ekin yangını çıktı. Bunların bin 678'i sigara ve kibritten kaynaklandı. Toplamda ise 2 bin 382 sigara ve kibritten kaynaklı yangına müdahale edildiği belirtildi. Yıl boyunca 977 elektrik, 28 doğal gaz, 110 soba, kalorifer, ocak, 226 baca tutuşması, 6 yıldırım düşmesi, 15 sabotaj ve 3 bin 388 de diğer kaynaklı yangınlara müdahale edildi.Bucak ilçesi Kocaaliler beldesi yolu, Şirlek mevkiinde bulunan Bucak Belediyesi'ne ait çöplükte, çöp ayrışma işinde çalışan işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm barakayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Baraka yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı.