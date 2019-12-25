Torosların çetin yüzü

BUGÜN NELER OLDU

Turizmle anılan Antalya'da, Torosların diğer yakasında ise çetin yaşam şartlarında verilen mücadeleler dikkat çekiyor. Bunun örneklerinden biri de Akseki ilçesi Bucakkışla Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşında Ayşe Altınkaynak. Akseki'ye ise 7 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında, engebeli bir araziye kurulu mahalledeki evinde tek başına yaşayan Altınkaynak, bu zor şartlara karşın Toroslar gibi dik ve gururlu.Çektiği zorluklara rağmen kimseye yük olmayan, belediyenin kömür yardımını, daha çok ihtiyacı olanlara verilsin, diye reddeden 52 yaşındaki Altınkaynak'ın uzun süredir akan çatısı, komşularının kendinden habersiz Akseki Belediyesine haber vermesiyle onarıldı. Mahallede herkes tarafından sevilen Ayşe Altınkaynak, çok zorlu bir yaşam sürdüğünü, yağmurda, çamurda, karda yıllarca hayvanların peşinde koşturduğunu söyledi.EVIN çatısı akmaya başlayınca zor duruma düştüğünü aktaran Altınkaynak, "Çatı onarılmasa, gidecek, kalacak başka yerim yoktu. Her zaman azla yetinmeyi bildim. Herkes yardım isterse devlet ne yapsın? Bu kadarına şükür, ben şükrediyorum. Çatım yapıldı. Komşularım ve akrabalarım ara sıra yardımda bulunuyor. Onları da kabul etmek istemiyorum ama gönül koyuyorlar. Mahcup oluyorum" ifadelerini kullandı.