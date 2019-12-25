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Zehirli mantarlara dikkat

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Zehirli mantarlara dikkat
mantar sezonu başlarken, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Demir, zehirli mantarlar konusunda uyarlarda bulundu. Doğadan mantar toplama konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Demir, mantarların zehirli olup olmadığını anlamanın çok zor olduğunu vurguladı.

KÖYGÖÇÜREN MANTARI
Demir, "Türkiye'de 2 bin 400'den fazla türü var, bunların 100-250 tanesinin zehirli. 10-15 tanesi ölümcül. Ülkemizde de en fazla zehirlenmeye sebep olan tür, Köygöçüren mantarı olarak bilinen tür" ifadelerini kullandı.
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