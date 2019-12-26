AK Parti’de büyük buluşma

BUGÜN NELER OLDU

AKParti heyeti, ilçelerde ziyaret ve istişarelere devam ediyor. Milletvekillerinin de katıldığı toplantılarda ilçelerdeki yatırımları yerinde inceliyor ve talepleri alıyor.AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş başkanlığındaki heyet ilçe ziyaretleri kapsamında Serik'te partililerle buluştu. Antalya milletvekilleri AK Parti MKY Üyesi Mustafa Köse Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve Kemal Çelik'in de yer aldığı heyet, burada Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım ile görüştü. Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve Kemal Çelik'in yer aldığı heyet daha sonra Akseki ilçesini de ziyaret etti. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'la görüşen heyet, Aksekililerin talepleri aldı. İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 28 Aralık Cumartesi günü Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılacak Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na partilileri çağırdı. Taş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı toplantıyı 2 bin 500 kişilik partili katılımıyla gerçekleştireceklerini duyurdu.