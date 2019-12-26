Alanya’nın neşesi yerinde

BUGÜN NELER OLDU

Pazar günü ilk yarının son maçında İttifak Holding Konyaspor ile kendi sahasında karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı tek idmanla başladı. Neşeli başlayan antrenmana futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenmanın son bölümünü ise turuncu yeşilli ekip dar alanda 2 grup halinde maç yaparak tamamladı.Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan teknik direktör Erol Bulut, "Lige çıktığından beri ilk yarıyı hep 18 puanda tamamlayan bir Alanyaspor vardı. Şimdi 26 puanımız var ve evimizde Konyaspor ile ilk yarıyı tamamlayacağız. Bir aksilik olmaz ise 3 puan alıp ilk yarıyı 29 puanda tamamlarız" diye konuştu. Puan olarak daha üst sıralarda olabileceklerini söyleyen Erol Bulut şu ifadeleri kullandı:İttifak Holding Konyaspor'un lige iyi başlayamadığını ve bunun haftalardır devam ettiğine dikkat çeken Bulut,O yüzden de işimizi ciddiye alıp hafta sonuna iyi hazırlanıp 3 puan çıkararak 29 puanla ilk yarıyı kapatmak istiyoruz" dedi.