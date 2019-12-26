Çocuklar denizle buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

DenizTicaret Odası (DTO) Antalya Şubesi, 'Akdeniz Feneri Projesi' ile 7'nci ve 8'nci sınıf öğrencilerini denizle buluşturuyor. Proje ile öğrencilerin denizi daha iyi tanımasını istediklerini anlatan DTO Başkanı Ahmet Çetin, bu yıl içerisinde 200'e yakın öğrencinin proje kapsamında denizle buluşturulduğunu söyledi. Meclis toplantısında konuşan Çetin, projenin 2004 yılından beri devam ettiğini belirterek, "Lise dönemi öncesi özellikle Antalya'nın kırsal kesiminde sosyo-ekonomik kültürel olarak daha zayıf bölgelerinden çocukların denize getirip, deniz ile tanıştırıyoruz. Projeye ilk başladığımızda denizi ilk defa gören çocuklarla bile karşılaşmıştık. Zaman içerisinde bu sayı azaldı" dedi.