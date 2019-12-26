BUGÜN NELER OLDU

KıbrısBarış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratlarının verilmesi sürüyor. Batı Akdeniz Bölgesi'nde il il, ilçe ilçe yapılan madalya törenleri, harekata bölgeden ne kadar çok katılımın olduğunu gösterdi. 'Kıbrıs davasında ne kadar bedel ödemişiz' dedirtti. Son olarak Burdur'da 41 gaziye de madalya ve beratları verildi. Törene Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur da katıldı.Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve Müftü vekili Yüksel Güzel tarafından dua edildi. Vali Şıldak, "Ülkemizin dış ve iç mihraklarla sorunları bitmiyor. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı, Anadolu topraklarını bize yurt olarak emanet ettiyse ve biz misakı milli sınırları içinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde canımızla, bütün varlığımızla, ülkemizin bağımsızlığını ilelebet korumak için canımızı ortaya koyuyorsak, bunların örnekleri tükenmiyor, bitmiyor. Hala yaşamaktayız ve anlaşılan odur ki yaşamaya devam edeceğiz" dedi.