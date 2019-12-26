Hastane dönüşü kapkaç kabusu

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Antalya'da78 yaşındaki Rukiye Çakır, hastane dönüşü kapkaççıların saldırısına uğradı. Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi 23'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Emekli Rukiye Çakır, eve dönüş yolunda kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, yaşlı kadının boynuna asılı çantasını alıp kaçmaya çalıştı. Şahıslara direnen yaşlı kadın içerisinde kimlik, kredi kartı, bir miktar para ve sağlık raporlarının bulunduğu çantasını bırakmayıp bağırarak yardım istedi.Bunun üzerine saldırganlar ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Çakır'ın ifadesini almasının ardından eşkale uygun iki saldırgan hakkında çevrede araştırma başlattı. Rukiye Çakır, "Önce şaka yapıyor sandım. Çantamı kopardı. Vermeyince beni ittirdi. Veteriner gelmese olduğum yerde kalacaktım" dedi.