Hedef geliri artırmak

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2019 yılını değerlendirdi. Karaloğlu, bu yılın en önemli olayının turizmde kırılan rekor olduğunu vurguladı. Antalya'nın son üç yıldır çift haneli büyüdüğünü ve dünyayı şaşırttığını açıklayan Vali Karaloğlu, 2020 için de yine en az çift haneli büyüme beklendiğini söyledi. Karaloğlu, "Turizmde tüm zamanların en iyi rekorlarını oluşturduk. Günlük rekorlar, haftalık, aylık rekorlar ve yıl sonunda inşallah yıllık rekor gelecek. Bu sene başında hedeflediğimiz 16 milyon rakamına çok yaklaşmış olacağız" dedi.Şimdi hedefin gelir artışı olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Hedefimize henüz ulaşmış değiliz. Daha nitelikli turizm, daha nitelikli turisti şehre çekerek daha çok kazanmak istiyoruz" dedi. Ekoturizmde 2020'de Antalya'da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte büyük bir projenin uygulanacağını açıklayan Karaloğlu, iki güzergah tespit edildiğini belirterek, "Güzergahın biri Düden Şelalesi'nden başlayıp, Perge'nin zeytinyağı üretim merkezi ve 11 yağ tesisi kalıntısı bulunan Lyrboton Kome, oradan Kocain Mağarası, dönerken Kırkgöz Han, Düzlerçamı ve Güver Uçurumu'ndan Konyaaltı şeklinde güzergahtaki bütün köyleri ve vatandaşları da içine alacak bir proje. İkinci güzergahımız Batı Toroslar'da, Sarıhacılar, Akseki merkez, İbradı, Ormana, Ürünlü ve Altınbeşik mağarasını içine alacak güzergah. İnşallah iki güzergahı da bu sene alt projeleriyle birlikte hayata geçirmeye çalışacağız" dedi.Antalya'nın tarihi ve kültürel varlıklarının ayağa kaldırılmasına yönelik projelerin sürdüğünü, belirten Karaloğlu, Perge'de stadyum restorasyonun sürdüğünü, kulelerin tamamlandığını, çok nite- lik bir giriş kapısının da 2020'de restore edileceğini açıkladı. Side'nin girişinden itibaren tiyatronun önündeki caddede asfaltın kaldırılacağı ve yerine taş kaplama yapılacağını belirten Karaloğlu, caddenin trafiğe kapatılacağını da söyledi. Karaloğlu, 2020'de Patara'daki tarihi Roma deniz fenerinin ayağa kaldırılacağını söyledi. Antalya'da son dört yıldır yoğun kazı ve restore çalışmaları olduğunu belirten Karaloğlu, Kaleiçi'nde Tekeli Mehmet Paşa Camii ve Şehzade Korkut Camisi'nin 2020'de ibadete açılacağını açıkladı. Karaloğlu, bu iki cami bittikten sonra Kaleiçi'ndeki Alaaddin Camii ile Muratpaşa Camisinin restorasyonunun planlandığını anlattı.