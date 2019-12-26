Her yıl aynı çile Antalya Stadı’nın zemininde 2015-2016 sezonunda

Antalya'da
2015 yılının ekim ayında Beşiktaş maçı ile sportif müsabakalara açılan Antalya Stadı'nda çim çilesi aradan geçen 4 yıla rağmen bitmek bilmiyor. 33 bin seyirci kapasiteli statta, zeminin bozulmasının önüne bir türlü geçilemiyor. Her yıl çimler 'ya yenileniyor ya da yama yapılarak' maçlara hazırlanıyor.
4 YILDIR AYNI SORUN
En
son Eylül 2018'de zeminde yapılan çim yenileme çalışması sorunu çözemedi. Yağmurlu havalarda veya sonrasında oynanan maçlarda çim zeminde yer yer 20 santimetreyi bulan delikler oluşması dikkat çekti.
Zeminin aşırı bozulmaması için en son Ankaragücü karşılaşması öncesinde Eyüpspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu ikinci maçı Kremlin Palece Spor Merkezi'ne alınmıştı.
HARCANAN MİKTARA YENİ ZEMİN YAPILIRDI
Güneş
görmeyen bölgelere uygulanan suni güneş sistemi olmasına rağmen stat zemininde yaşanan soruna sürekli güneş mazereti öne sürülmesi ise inandırıcı bulunmadı. Bir kaç kez zemindeki baz bölgeler sökülüp yerine Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yetiştirilen çimlerin kalıp halinde kesilerek stadyuma monte edilmesi de çare olmadı. Bozulan çimlerin düzeltilmesi için harcanan paralar ile yeni bir zemin yapılabileceği vurgulanıyor. Zeminin kötü durumu ise futbolcu sakatlanmalarını artırıyor. Çimlerin
bozulmasının stadyumun ilk yapıldığı günlerde, hemen milli karşılaşması verilmesinden sonra oluştuğunu hatırlatan konunun uzmanları, "Stadın çimleri oturmadan peş peşe maçlarla yüklenildi. O gün bozulan çim bir daha düzelmedi"
ifadelerini kullandı. Bugüne kadar zemin için 5-6 kez ekip değişti.
GOLF EKİBİ DE KAR ETMEDİ
Statta son olarak Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün oteli Regnum Carya'nın ekibi görev yapmasına rağmen onlar da kötü gidişe çözüm bulamadı.
Antalya
Stadı'nın zemini, spor otoritelerinin
gündeminden düşmüyor. Stadın
yeni olmasına rağmen stat zeminin
Türkiye'nin en kötü zeminlerinden
biri olduğu ifade ediliyor.