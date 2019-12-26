Her yıl aynı çile Antalya Stadı’nın zemininde 2015-2016 sezonunda

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BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da2015 yılının ekim ayında Beşiktaş maçı ile sportif müsabakalara açılan Antalya Stadı'nda çim çilesi aradan geçen 4 yıla rağmen bitmek bilmiyor. 33 bin seyirci kapasiteli statta, zeminin bozulmasının önüne bir türlü geçilemiyor. Her yıl çimler 'ya yenileniyor ya da yama yapılarak' maçlara hazırlanıyor.Enson Eylül 2018'de zeminde yapılan çim yenileme çalışması sorunu çözemedi.Zeminin aşırı bozulmaması için en son Ankaragücü karşılaşması öncesinde Eyüpspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu ikinci maçı Kremlin Palece Spor Merkezi'ne alınmıştı.Güneşgörmeyen bölgelere uygulanan suni güneş sistemi olmasına rağmen stat zemininde yaşanan soruna sürekli güneş mazereti öne sürülmesi ise inandırıcı bulunmadı. Bir kaç kez zemindeki baz bölgeler sökülüp yerine Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yetiştirilen çimlerin kalıp halinde kesilerek stadyuma monte edilmesi de çare olmadı. Bozulan çimlerin düzeltilmesi için harcanan paralar ile yeni bir zemin yapılabileceği vurgulanıyor. Zeminin kötü durumu ise futbolcu sakatlanmalarını artırıyor. Çibozulmasının stadyumun ilk yapıldığı günlerde, hemen milli karşılaşması verilmesinden sonra oluştuğunu hatırlatan konunun uzmanları,ifadelerini kullandı. Bugüne kadar zemin için 5-6 kez ekip değişti.AntalyaStadı'nın zemini, spor otoriteleriningündeminden düşmüyor. Stadınyeni olmasına rağmen stat zemininTürkiye'nin en kötü zeminlerindenbiri olduğu ifade ediliyor.