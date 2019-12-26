Kahraman şoför yolcuyu kurtardı

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Antalya'da otobüs şoförü Ali Osman Hasır, otobüsünde fenalaşan 17 yaşındaki Eda Akgün'ü zamanında hastaneye yetiştirerek kurtardı. Olay, 07 AU 0416 plakalı halk otobüsünde yaşandı. Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde halk otobüsüne binen Eda Akgün isimli yolcu Dokuma durağından koltukta oturduğu sırada baygınlık geçirerek ara koridora düştü. Genç kızın fenalaştığını gören otobüs sürücüsü Ali Osman Hasır, yolcu almayı bırakıp alarma geçti. Aracın dörtlülerini yakıp direksiyonu en yakın hastane olan Atatürk Devlet Hastanesi istikametine kırdı.Bu sırada diğer genç kızın başının bir yere çarpmaması için gerekli önlemleri aldı. Otobüs şoförü Kent Pastanesi kavşağında yasal olmasına rağmen 'U' dönüşü yaparak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne geldi. Araçtan fırlayan otobüs şoförü, içeri girerek sedye getirirken diğer yolcular zaman kaybı yaşanmaması baygın yatan Eda Akgün'ü kucaklarında acil önüne taşıdılar. Bu sırada otobüs şoförü sedyeyi getirdi.Sedyeye konan Eda Akgün Çocuk Acil Servisi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Eda'ya serum verildi. Tansiyon, kalp ve beyin kanaması geçirip geçirmediği kontrol edildi. Kalp masajı dahil yapılan tüm müdahalenin ardından genç kız, 45 dakika sonra gözlerini açabildi. Doktorlar genç kızın 5 dakika daha geç gelmesi halinde çok ciddi olumsuzluğun yaşanabileceğini kaydetti. Araç sürücüsü Hasır, "Ben sadece görevimi yaptım. Her insan aynı şeyi yapardı" diyerek diğer yolcular mağdur olmasın diye normal güzergahına döndü.