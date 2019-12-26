Kepezlinin keyfi şimdi 5’e katlandı

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Antalya'nınKepez Belediyesi, Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Çankaya, Barış ve Esentepe mahallelerinde yaptığı plan revizyonuyla mevcut imar planında 2 olan kat adedini 5'e çıkardı. Kepez ve Büyükşehir belediye meclislerinden onaylanarak kesinleşen imar revizyonu bölge halkını sevindirdi. Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, revizyon alanındaki parselasyon çalışmalarını 2020 yılı içerisinde tamamlayacak. Belediye, parselasyonu tamamlandıktan sonra da vatandaşa imar tapularını verecek.Vatandaş da imar tapularını aldıktan sonra konutlarını kendileri inşa edecek. Yeni konutlar, site tarzı ve 5 katlı olacak. Belediye, sadece yapılacak konutların dış cephesinin geleneksel mimaride olması amacıyla projede tavsiyede bulunacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imar revizyonunun daha büyük yollar, parklar ile kamu tesisleri yapılmasını sağladığını vurguladı. Tütüncü, "Hemşerilerimizin istemediği hiçbir planı yapmayız. Referandumda 'evet' denilen planı aynen uygulayacağız" açıklamasında bulundu.