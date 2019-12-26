Muratpaşa hentbolde REFORM PEŞINDE

BUGÜN NELER OLDU

Muratpaşa Belediyespor'un 18.7 yaş ortalamasıyla Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımı oyuncuları, teknik heyet ve kulüp Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti.Geçiş döneminde bu tip sonuçların son derece normal olduğunu belirten Uysal, takımın yapısal bir değişim yaşadığını söyledi. Alınan sonuçların bu değişim sürecini asla değiştirmeyeceğini dile getiren Uysal,Sizlerle başka bir seviyeye çıkacağız. 3 yıl içinde bambaşka bir spor anlayışı ortaya çıkacak. Çünkü neyin yapılmasını gerektiğini gösteriyoruz" diye konuştu.