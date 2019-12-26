Muratpaşa hentbolde REFORM PEŞINDE

Muratpaşa Belediyespor'un 18.7 yaş ortalamasıyla Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımı oyuncuları, teknik heyet ve kulüp Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Uysal, ziyarette sporculara beslenme uzmanlarının da tavsiye ettiği komposto ikram ederken sezonun ilk yarısında alınan 8 puanın asla moral bozukluğuna neden olmaması gerektiğini söyledi.
Geçiş döneminde bu tip sonuçların son derece normal olduğunu belirten Uysal, takımın yapısal bir değişim yaşadığını söyledi. Alınan sonuçların bu değişim sürecini asla değiştirmeyeceğini dile getiren Uysal, "Ne yaptığımızı biliyoruz. Ucuz şeyler peşinde değiliz. Ciddi ve kalıcı bir reform peşindeyiz. Bize, size bakarak binlerce sporcunun hayatı değişecek. Türkiye'nin spor hayatı değişecek.
Sizlerle başka bir seviyeye çıkacağız. 3 yıl içinde bambaşka bir spor anlayışı ortaya çıkacak. Çünkü neyin yapılmasını gerektiğini gösteriyoruz" diye konuştu.