Okulda iyilik çemberi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen gençler hem spor ve sanat etkinliklerine katılarak kötü alışkanlıklardan korunuyor, hem de başka yaşamlara dokunuyor. Bunun son örneği Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Çakırlar İlköğretim Okulu bahçesindeki silinen boyalar gönüllü öğrenci grubu tarafından boyandı. Bahçede spor alanı oluşturan gençlerin fedakarlığı takdir topladı.Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız, okulun bahçesinde yenileme yapılmak istendiğini ama gereken kaynağı bulunamadığını öğrendi. Konuyu Gençlik Lideri Büşra Hande Yılmaz'a iletti. Yılmaz, harekete geçerek önce okulun bahçesinin boyasının bulunması için hayırseverler ile görüştü. Hayırseverlerin katkısı ile gerekli boyalar alındı. Gençlik merkezinin aracı ile malzemeler okula taşındı.Gönüllü grubu toplayan Büşra Hande Yılmaz, 8 kişiyle beraber okul bahçesinde çalışmaya başladı. Çalışma 3 gün sürdü. Silinen oyun sahası ve tören alanı tamamen yenilendi. Her gün oyun oynadıkları okul bahçelerini boyandığını gören minikler, abla ve ağabeylerine teşekkür etti.