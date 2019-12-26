Opera ve bale dolu dolu

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaDevlet Opera ve Balesi (DOB), 2020'nin ilk ayında zengin bir program ile perdelerini açacak. Antalya DOB, yeni yıla 7 Ocak'ta neşeli operet 'Çardaş Prensesi' ile girecek. Deniz Yıldız'ın türkü düzenlemelerini yaptığı ve Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu 'Memleketim' müzikali 9 Ocak Perşembe saat 20.00 ve 11 Ocak Cumartesi saat 15.00'te izleyici karşısında olacak. Antalya DOB, Ocak ayında sanatseverleri doğu-batı arasında uzanan bir köprüde sanatsal bir yolculuğa çıkaracak.Claudio Monteverdi, İsmail Dede Efendi, Francesco Cavalli ve Ali Ufki Bey gibi bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konser 14 Ocak Salı saat 20.00'de gerçekleştirilecek. 'Romeo ve Juliet' balesi de bu sezon ilk kez 18 Ocak Cumartesi, 21 Ocak Salı ve 30 Ocak Perşembe günleri saat 20.00'de sahnelenecek. Antalya Müzesi'ndeki konserlere 20 Ocak Pazartesi saat 15.00'te 'Nefesli Serenatlar' konseri ile devam edecek. 'Madama Butterfly' operasını kaçıran ve yeniden izlemek isteyen sanatsever- ler için 23 Ocak 2020 Perşembe 20.00'de tekrar sahneleyecek. Ocak ayının son eseri ise 28 Ocak Salı saat 20.00'de sahnelenecek 'IV. Murat' operası olacak.