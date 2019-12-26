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Ördükleri atkıları askere gönderdiler

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Ördükleri atkıları askere gönderdiler
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Tazelenme Üniversitesi'nin yaşları 40 ile 60 arasındaki öğrencileri, 'Beceri Dersi'nde vatan savunması için mücadele eden Mehmetçikler için 15 gün boyunca atkının yanına öğrencilerin Mehmetçiklere moral için yazdıkları duygu dolu birer mektup da ekledi. Atkılar Bitlis'te yoğun kış şartlarında görev yapan Mehmetçiklere gönderildi. Ders koordinatörü Dilek Aykut etkinliğin, oğlu o bölgede vatani görevini yapan bir vatandaşın talebi üzerine başladığını söyledi.
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Ördükleri atkıları askere gönderdiler
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