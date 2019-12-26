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Patileri üşümeyecek

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Patileri üşümeyecek
Isparta Belediyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin ortak projesi olan 'Patilerimiz Üşümesin' devam ediyor. Öğrenciler, Isparta Belediyesi tarafından temin edilen malzemelerle köpek kulübelerini boyadı, içlerine üşümemeleri için polar battaniyeler koydu. Öğrenciler ayrıca yavru köpeklere papyon ve tasma takarken, onları biberonlarla besleyerek farkındalık oluşturdu.

BİBERONLA BESLİYORLAR
Üniversite öğrencisi Kubilay Çiçek, hayvanların üşümemesi ve duyarlılığın artırılması amacıyla böyle proje hazırladıklarını söyledi. Belediye Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ ise "Hayvanlar kar yağışlarıyla birlikte yemek bulma konusunda zorluk çekecekti. Yavru köpeklerimizi biberonlarla besleme yaptık" diye konuştu.
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