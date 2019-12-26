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Rekortmen Kaymaz ziyaret turuna çıktı

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Rekortmen Kaymaz ziyaret turuna çıktı
İsraıl'deki Halter Avrupa Şampiyonası'nda 15 yaş altı 81 kiloda 3 ayrı dalda rekor kırıp altın madalya kazanan Aleyna Kaymaz, Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (KONESKOOP) ile Konyaaltı Kültür Eğitim Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni (KONDER) ziyaret etti. Halterin ağır bir spor olduğunu, günde 6 saat antrenman yaptığını kaydeden Kaymaz, "Önümüzde Dünya Şampiyonası ve 2020 Olimpiyatları var. Tokyo'da altın madalya kazanarak ülkemi gururlandırmak istiyorum" dedi. Aleyna Kaymaz'a çiçek ve altın hediye eden KONESKOOP ve KONDER Yönetim Kurulu Başkanı Durali Kolpak ise, "Kızımızın babası Burhan Kaymaz, kooperatifimizin üyesi. Tüm aileyi tebrik ediyorum. Ne kadar gururlansalar azdır" dedi,
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Rekortmen Kaymaz ziyaret turuna çıktı
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