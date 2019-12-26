Rekortmen Kaymaz ziyaret turuna çıktı

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i Halter Avrupa Şampiyonası'nda 15 yaş altı 81 kiloda 3 ayrı dalda rekor kırıp altın madalya kazanan Aleyna Kaymaz, Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (KONESKOOP) ile Konyaaltı Kültür Eğitim Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni (KONDER) ziyaret etti. Halterin ağır bir spor olduğunu, günde 6 saat antrenman yaptığını kaydeden Kaymaz,dedi. Aleyna Kaymaz'a çiçek ve altın hediye eden KONESKOOP ve KONDER Yönetim Kurulu Başkanı Durali Kolpak ise, "Kızımızın babası Burhan Kaymaz, kooperatifimizin üyesi. Tüm aileyi tebrik ediyorum. Ne kadar gururlansalar azdır" dedi,