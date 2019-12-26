Şoke eden ifade

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde nikahsız yaşadığı, çocuğunun annesi Halime Şenal'ı (31) 25 bıçak darbesiyle öldüren Ümit Gür (39) ilk kez hakim karşısına çıktı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmada Gür'ün savunması pes dedirtti.Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Gür, Şenal ile 2 yıldır birlikte olduklarını belirterek, "Çocuğumuz olduktan sonra nikahlı eşime ve çocuklarıma davranışı değişti. Eşimden boşanıp, kendisiyle evlenmemi istiyordu. Ben kabul etmedim. Beni çocukla tehdit etti, bana olan kininden çocuğa kötü davranışlarda bulundu" dedi. Halime Şenal'ın daha sonra çocuğa bakmayacağını söyleyerek Uşak'a gittiğini söyleyen Gür, bu sırada çocuğa kendi eşinin baktığını anlattı. Halime Şenal'ın daha sonra Manavgat'a gelerek çalışmaya başladığını öğrendiğini ifade eden Gür, "Konuşmak için Manavgat'a geldim. Gece yarısı, Halime'nin iş çıkışında servis aracından inmesini bekledim. Konuşmaya başladık. Bir anda bana hakaret ve küfür etmeye başladı, tokat attı. Yüzüme tükürdü. 'Öleceksin, çocuk da yurda gidecek' dedi. Bıçakla saldırdı. Ben de yanımdaki bıçakla saldırdım. Kendimi kaybettim" diye konuştu. Gür'ün avukatı da olayın haksız tahrik ve meşru müdafaa sınırlarının aşılması sonucu yaşandığını savundu.Halime Şenal'ın babası Lütfü Şenal'ın avukatı Hatice Kübra Turan ise sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini belirterek, "Halime Şenal, sanık aleyhine Manavgat Aile Mahkemesi'nden 2017 yılında koruma kararı aldırmıştır. Sanığın, Halime Şenal'ı tasarlayarak canavarca hislerle öldürdüğünü düşünüyoruz. Halime Şenal'ın vücudunda 17'si öldürücü nitelikte olmak üzere 25 bıçak darbesi vardır. Sanık, Halime Şenal yere düştükten sonra da defalarca bıçaklamıştır. Meşru müdafa ve haksız tahrikten bahsedilemez" dedi. Duruşma, ertelendi. Olay, 23 Temmuz'da Manavgat ilçesine bağlı Kumköy turizm merkezinde meydana gelmişti.