Tiyatro ile kadına destek

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Isparta ve Burdur'da düzenlenen iki ayrı tiyatro oyunu ile kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddete karşı sahnede mesaj verildi. 'Şirin; Susturulan kadınların öyküsü' adlı tiyatro oyunu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) izleyiciyle buluştu. Şirin ile Ferhat'ın dillere destan hikayesinin anlatıldığı oyun izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.Yönetmen Ufuk Emek, tiyatro oyunu ile kadın hikayelerine farklı bir bakış getirdiklerini belirterek, "Bütün aşk hikayelerinde, özellikle yüceltilen erkeğin yanında yok sayılan kadına işaret etmekte, özellikle oyunun finalinde de ülkemizdeki kadın şiddetine dikkat çekmekte" dedi.Isparta da ise Süleyman Demirel Fen Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, Okul Müdürü Muhammet Yavuz önderliğinde 'Kadına Şiddete Hayır' adlı bir tiyatro gösterisi sundu. Anlamlı gösteride öldürülen kadınların hikayeleri sahnede yansıtıldı. Öğrencilerin göz dolduran oyunculuk performansları izleyenler tarafından alkışlandı.