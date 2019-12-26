Tomas Aslan’a karşı!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü 47'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, G.Saray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 10 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti.İki takımın karşılaşmalarında ise Antalyaspor son üç maçta rakibine gol atamadı.