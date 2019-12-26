Tomas Aslan’a karşı!

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü 47'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takımın son maçında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 5-0 yendi.
DIŞ SAHADA G.SARAY BAŞARILI
İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, G.Saray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3- 0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.
Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.
10 YILDIR KAZANAMIYOR
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 10 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Antalyaspor, Galatasaray karşısında İstanbul'daki son galibiyeti 2009-2010 sezonu 33'üncü haftasında 2-1 sonuçla elde etti.
İki takımın karşılaşmalarında ise Antalyaspor son üç maçta rakibine gol atamadı.