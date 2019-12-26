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Yaşlı kadın yangında öldü

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Yaşlı kadın yangında öldü
Burdur'un Gölhisar ilçesinde tek başına oturduğu evde yangın çıkan Mehsure Kaya (82), yaşamını yitirdi. Yangın, Fatih Mahallesi Özel İdare Binası karşısında yaşandı.

ZEHİRLENDİ
Mehsure Kaya'nın tek başına oturduğu iki katlı evin üst katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Evde yapılan incelemede Mehsure Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kaya'nın dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
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Yaşlı kadın yangında öldü
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