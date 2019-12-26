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Yılbaşı öncesinde Davraz bembeyaz

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Yılbaşı öncesinde Davraz bembeyaz
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde hafta sonu görülen hafif kar yağışı sonrasında dün yeniden başlayan kar yağışı sevindirdi. Kar yağışlarının gecikmesi nedeniyle ertelenen kayak sezonunun, yılbaşı itibariyle açılması hedefleniyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yağışların hafta sonu yoğunlaşacağını açıkladı.

20 SANTİMETREYE ULAŞTI
Toros Dağları'nın zirvesinde, 2 bin 635 metre rakımlı Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 bin 344 metre rakımlı üçüncü etapta 20 ve bin 965 rakımlı ikinci etapta 15 santimetre kalınlığında ölçüldü. Geçen yıl aynı tarihlerde üçüncü etapta kar kalınlığı 40 santimetre seviyesindeydi. Hafta sonu yoğunlaşacak yağış ile geçen yılın oranlarına ulaşılması bekleniyor.
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Yılbaşı öncesinde Davraz bembeyaz
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