Yürekler çocuklar için yandı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınDöşemealtı ve Gazipaşa ilçesinde medyana gelen trafik kazası ve köpek saldırılarında 1 yaşındaki bir çocuk öldü, 2 yaşındaki çocuk ise yaralandı. Gazipaşa ilçesinde otomobilin palmiye ağacına çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 yaşındaki Nevi Kırılmaz yaşamını yitirdi. Kaza, Muzkent Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Palmiye ağacına çarpan Orhan Kırılmaz yönetimindeki 48 E 3336 plakalı otomobil hurdaya dönerken, Nevi Kırılmaz olay yerinde can verdi. Orhan Kırılmaz, eşi Ayla ve oğulları 4 yaşındaki Devincan yaralandı.Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi'ndeki 2 Kasım'da meydana gelen köpek saldırısında ise 2 yaşındaki B.Ö. yaralandı. Ormanlık alanda piknik yaparken saldırının meydana geldiğini belirten anne Z.Ö., kızı B.Ö.'yü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Başı ve boynu dahil farklı yerlerinde çok sayıda yara bulunan küçük kıza doktor- lar müdahale etti. Doktorun, kesici alet yarası şüphesi üzerine gözaltına alınan Z.Ö., aksi yöndeki adli tıp raporu sonrası serbest bırakıldı.