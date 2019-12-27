Akrep pimi çekti

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve düşme tehlikesini iyiden iyiye yaşayan Antalyaspor'da devre arası başlamadan transfer harekâtı başladı. İlk yarının son karşılaşmasında yarın Galatasaray ile oynanacak maçtan sonra teknik ekibin hazırladığı listeyi yönetime vereceği öğrenildi. Takımda gidecek oyuncuların ismi ve transfer edilmek istenen futbolcuların mevkisi belli oldu. 6 FUTBOLCU GİDECEK

SABAH Akdeniz'in edindiği bilgilere göre, Teknik Direktör Stjepan Tomas ile yardımcısı Ayhan Akman'ın yaptığı görüşmede gidecekler listesi şekillendi. Buna göre Tarık, Yekta, Serdar Özkan, Salih ve Aly Cissokho teknik heyet tarafından ikinci yarıda takımda düşünülmeyen isimler. Listede yer almayan ancak geldiği günden beri istenileni veremeyen Aatif Chahechouhe'nun da kendi isteği ile takımdan ayrılacağı belirtildi.

5 MEVKİYE TRANSFER

Akrep'te transfer çalışmaları gizliden gizliye devam ederken takıma devre arasında sol bek, stoper, orta saha, sol kanat ve santrafor alınması için düğmeye basıldı. Yönetimden sızan bilgilere kırmızı beyazlılar sadece santrafor transferinde aceleci olmayacak ve son ana kadar bekleyecek. Geçen sezonun ikinci yarısını MP Başakşehir'de kiralık olarak geçiren sol bek Fedor Kudryashov'un transferinin an meselesi olduğu da alınan bilgiler arasında yer aldı.

ŞİŞMANOĞLU ZOR

Golcü futbolcu arayışlarını sürdüren Antalyaspor için dikkat çekecek bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de iki dönem kırmızı beyazlı formayı giyen Ömer Şişmanoğlu'nun, Antalyaspor ile görüştüğü iddia edildi. Bonservisi elinde olan Ömer Şişmanoğlu'na Denizlispor'un da talip olduğu belirtilirken, Antalyaspor'a transferinin çok uzak olduğu vurgulandı.

GALATASARAY'IN NAZIM ISRARI

FATIH Terim'in raporu doğrultusunda ocak ayında kadroda büyük bir değişikliğe gidecek olan Galatasaray, Antalyasporlu Nazım Sangere'yi kadrosuna katmak için temaslara başladı. Antalyaspor ile sözleşmesini 3 yıl daha uzatan milli oyuncunun Galatasaray'dan gelen teklife de sıcak baktığı ileri sürüldü. 25 yaşındaki başarılı oyuncu bu sezon 16 maçta takımına 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.