Antalya Türkiye’den daha iyi

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 2019 yılı son meclis toplantısı yapıldı. ATSO Başkanı Davut Çetin, 2019'un iş dünyası için zor ve uzun bir yıl olduğunu söyledi. Ekonomide çok kötümser beklentiler varken, son aylarda dönüş sinyalleri olduğunu söyleyen Çetin, "Bu yıl Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 78 milyar lira aktarıldı. Hazine borçlanması arttı, kamu bankalarına tahvil desteği verildi, yabancı bankalarla swap anlaşmaları kısıtlandı. Bu önlemlerle dövizde daha fazla artış önlendi, kredi hacminin artması sağlandı" dedi.

İSTİHDAMDA LİDER

Antalya ekonomisinde ise 2019 yılını ele alan Çetin, 14 veride Antalya'nın Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu kaydetti. SGK'ya kayıtlı esnaf ve çiftçi sayısının azaldığını belirten Çetin, "Karşılıksız çek ve senet protestosunda daha iyi durumdayız. Eylül itibarıyla bir yılda SGK'lı çalışan sayısı Türkiye'de yüzde 2,5 düşmüştür. Antalya'da yüzde 4,7 artış var. İstihdamın arttığı büyük iller arasında yalnızca Antalya var" dedi. EN ÖNEMLİ BAŞARI TURİZM

Antalya'nın 2019'da en önemli başarısının turizmde 16 milyon turist rekoru olduğunu söyleyen Davut Çetin, "Turizm sayesinde Antalya, Türkiye ortalamasının üzerinde büyümektedir" dedi. Antalya'nın ortalama kişi başı gelirde 10 bin 62 dolarla 10'uncu il olduğunu belirten Çetin, "Biz, Türkiye'nin en büyük illerinden biriyiz. Hedefimiz daha büyük olmalı" dedi.