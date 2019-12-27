Atıklardan sanat yaptılar

AKDENİZ Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, atık malzemeler ile tasarım yaptı ve çocuklara çevre bilincini aşılamak için tiyatro oyunu yazdı. Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, çevre koruma dersi kapsamında atık malzemeler ile kuş evi, kedi evi, geri dönüşüm kutusu ve izmarit kutusu tasarladı.

BİR DE KLİP ÇEKTILER

Çocuklarda çevre bilinci oluşturulması için senaryosunu çocuk gelişimi öğrencilerinin yazdığı 'Çevre Dostu Çocuklar' tiyatro gösterisini okul öncesi çockulara yapmayı planlandı. Öğrenciler, farkındalık için kendi imkanlarıyla video klip de hazırladı.