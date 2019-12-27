Gece yağan dolu sürpriz oldu

ANTALYA'DA akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü. Cadde ve sokak kenarlarında biriken dolu taneleri, kar görüntüsü oluşturdu. Yağış özellikle Konyaaltı ilçesinin Akkuyu ve Toros mahallerinde etkili oldu. Vatandaşlar yağışın durmasının ardından sokağa inerek ince taneli yağan doluyu kar zannetti. Dolu yığınlarını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf çekti.

İLK KAR HEYECANI

Bazı kişiler ise yanlarında getirdikleri poşetlere dolu tanelerini doldurarak, yanlarında götürdü. Doluyu kar zanneden İzzet Demir, "30 senedir kar görmedim" dedi. 13 yaşındaki Eyüpcan Doğan da, çok sevindiğini söyledi.