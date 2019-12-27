Herkes spor yapsın

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Spor Yapmayan Kalmasın' projesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Çocukları Sporla Buluşturuyoruz' çalışmasıyla hayat buluyor. 4 yıldır uygulanan ve 50 bin çocuğa spor yaptırmanın hedeflendiği projeye okullardan sonra özel rehabilitasyon merkezleri de dahil edildi.

SPORLA TANIŞTILAR

Özel çocuklar her hafta pazartesi günleri Antalya Spor Salonu'nda uzmanlar eşliğinde spor yapmaya başladı. Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki özel çocuklar, eğitmen ve antrenörler eşliğinde ilk kez spor yapmanın heyecanını yaşadı. Çocuklara özel hazırlanan oyunlar ile spor yamaya teşvik edildi.

HER HAFTA BİR OKUL

Proje kapsamında özel çocuklardan sonra salonu Dilşad Refizade İlköğretim Okulu öğrencileri doldurdu. Uzmanların çocukların becerisine göre spor branşlarında eğitimler verdiği 'Çocukları Sporla Buluşturuyoruz' çalışmasında büyük çoğunluğun satrançtaki başarısı dikkatlerden kaçmadı. Çocuklar güzel bir gün geçirmenin mutluluğu yaşadı.