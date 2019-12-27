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32’ye ‘Demir’ eldiven

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Isparta 32’ye ‘Demir’ eldiven
SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da dış transfer çalışmaları sürüyor. Pembe yeşilliler, BAL 4. Grubun 3. sırasında bulunan Atakum Belediyespor'un kalecisi Ali Yasin Demir'i transfer etti. 19 yaşındaki genç kaleci Atakum Belediyespor altyapısında yetişirken, bu yıl tüm maçlarda forma giydi. Grubun en az gol yiyen kalecilerinden biri olan Demir, Isparta 32 Spor'un ilk etap kampına katılacak. Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, dış transfer çalışmalarının süreceğini söyledi. Şenol Güneş döneminde milli takım daveti de alan gurbetçi futbolcu, Andorra maçında ilk kez ay-yıldızlı forma ile sahaya çıktı. 90 dakika mücadele etti. AATİF 16 lig maçında 1 gol attı. TARIK 3 lig, 2 kupa maçında forma giydi. SALİH 3'ü lig, 2'si kupa 5 maça çıktı YEKTA 2 kupa maçında 1 gol attı. CİSSOKHO 3 lig maçında forma şansı buldu. SERDAR 13 resmi maçta 3 gol 1 asistle oynadı
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Isparta 32’ye ‘Demir’ eldiven
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