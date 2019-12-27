Korkuteli hatip ocağı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi son dönemde yetiştirdiği hatiplerle dikkat çekiyor. İl genelinde Kur'an ve ezan okuma yarışmalarında birinci olan genç hatipler, Antalya'yı Türkiye yarışmalarında da başarıyla temsil ediyor. Son olarak gelen iki başarı da yine Korkuteli'nin göğsünü kabarttı.

TÜRKİYE YARIŞI MARTTA

Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Said Karaca, Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda il birincisi oldu. Döşemealtı Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen yarışmada 26 öğrenci belirlenen ayetleri jüri üyelerinin önünde okudu. İl birincisi olan Said Karaca, mart ayında Karaman'da yapılacak olan bölgeler arası yarışmada Antalya'yı temsil etme hakkı kazandı.

BİR BİRİNCİLİK DAHA

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün imam hatip ortaokulları arasında düzenlediği Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmasında ise Korkuteli Nazlı İrfan Önal İmam hatip ortaokulu öğrencisi Furkan Sarıgül Antalya İl birincisi oldu. Okul Müdürü Süleyman Karaca, okullarının geçen yıllarda da birçok başarıya imza attıklarını belirterek, "Antalya'yı bu alanda temsil etmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.