Manavgat’ta soba kabusu

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, evdeki tüm eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Sobadan çıktığı bildirilen yangında, ailenin evlilik çağındaki 3 genç kızına ait çeyizler de kül oldu. Evde dumandan etkilenen kafes içerisindeki muhabbet kuşu ise itfaiye görevlilerinin yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Yangın Sıracettin Karakoç'un ailesiyle birlikte oturduğu tek katlı müstakil evde çıktı.

DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında dumandan etkilenen Antika Karakoç, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sıracattin Karakoç, yangının odun sobasından çıktığını söyledi. Edip Karakoç, "Bağrışlar üzerine uyandım. İlk işim engelli ablamı ve annemi dışarı çıkarmak oldu" dedi. Yangında, içinde çamaşır ve bulaşık makinesinden tencereye kadar kız kardeşlerinin çeyizlerinin olduğu odanın da yandığını söyleyen Edip Karakoç, destek istedi.