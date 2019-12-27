SABAH yazdı harekete geçildi

ANTALYA'DA SABAH Akdeniz'in gündeme taşıdığı hava kirliliği ile ilgili çalışmalar başladı. 'Kirlilik kabusu geri döndü' başlıklı haberin ardından, Büyükşehir Belediyesi denetimlere ağırlık verdi. Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, kömür kamyonları, kömür satış yerlerini mercek altına aldı.

22 KAMYON GERİ ÇEVRİLDİ

Denetim işleminde her bir kamyondan kömür numuneleri alındı. Yakıtların İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nda belirtilen kriterlere uygun olup olmadıklarını incelendi. Şehre giriş yapan 534 adet kömür kamyonun denetlendi. Denetim faaliyetleri sonrasında 512 kömür kamyonuna ise Büyükşehir Belediyesi Uygunluk Belgesi verildi Ayrıca Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde konut, sera, küçük işletmeler ve katı yakıt satıcılarına da denetim yapıldı. Kritere uygun olmayan kömür sattığı ve kullandığı tespit edilen kişi ve kuruluşlara ise toplamda 55 bin 677 TL idari ceza uygulandı. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, toplamda 16 bin 565 ton kömür denetimden geçirildiği, kriterlere uymayan 667 ton kömür il dışına çıkarıldığı vurgulandı.