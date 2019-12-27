Sanaldan sahaya

ntalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgcen Aslan Gençlik Merkezi tarafından, Akdeniz Üniversitesi'nde 'Kış Spor Şenliği düzenlendi. Olbia Antik Kenti'ndeki şehitler anıtı önündeki şenliğe yüzlerce öğrenci katıldı. Öğrenciler ayak bilardosu, insan langırtı, zipline, hapishaneden kaçış, survivor ve rodeo gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

STRES ATTILAR

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yavuz Gürhan, sınavlar öncesi, stresli ve yoğun bir dönem öncesi öğrencileri sportif etkinliklerle buluşturmak istediklerini söyledi. Öğrenciler arasında arkadaşlık duygularının da pekişmesini istediklerini aktaran Gürhan, "Antalya'da ilk kez düzenlenen bu etkinlikte, iki gün boyunca çeşitli spor aktiviteleri düzenlenecek. Ayrıca, müziğe ilgisi olanlar için sahne kuruldu. Öğrencilerimizin böyle sosyal ve kültürel etkinliklerle vakit geçirmesini, sonrasında da sınavlarda iyi notlar almalarını bekliyoruz" diye konuştu. Öğrenciler, "Sosyal medyadan sosyal meydanlara çıkıp iletişim kurduk" şeklinde konuştu.