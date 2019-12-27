Sanatın yeni adresi

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kente kazandırılan Antalya Kültür Sanat (AKS) 1944 yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası olarak kurulan Yapı Kredi'nin 75. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan sergiye ev sahipliği yapacak.

SERGİ BUGÜN AÇILIYOR

Türk resim tarihinin başlangıcından günümüze kadarki serüvenini temsil eden çok sayıda eserin yanı sıra yabancı ressamların Türkiye tarihine ilişkin eserlerini de içeren koleksiyonda renkler sergisi, peyzaj, natürmort, figüratif resim, soyut resim, güncel sanat gibi başlıklar altında izleyiciyle buluşacak. Koleksiyon çok özel iki seçkiye ayrıca yer verecek. Bu kapsamda Hoca Ali Rıza'nın desenleri ve erken cumhuriyet yıllarının siyasal, toplumsal ve kültürel kodlarını birlikte gösteren Selahattin Giz fotoğraflarından örnekler yer alacak. 100'e yakın eserin yer aldığı sergi Türk resminin iyi bilinen öncü ustalarına, Ivan Ayvazovski'nin 1876 tarihli Yelkenli, Francesco Casanova'nın 1700'lerin ikinci yarısına tarihlenen Viyana Kuşatması, Osman Hamdi Bey'in 1887 tarihli Feraceli Kadınlar gibi önemli eserlerine de ev sahipliği yapacak. Sergi daha önce Bursa, Ankara ve İzmir'de de izleyiciyle buluşmuştu. Bugün açılacak sergi 29 Şubat 2020 tarihine kadar açık olacak.