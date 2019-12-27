Senfoniden çifte konser

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) bugün ve yarın izleyicilerini 'Yeni Yıl Konseri'nde buluşturacak. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda 27 ve 28 Aralık saat 20.30'da gerçekleşecek 'Yeni Yıl Konseri'nde, orkestrayı ADSO orkestra şefi ve müzik direktörü Oğuzhan Kavruk yönetecek. Konserde Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası sahneye çıkacak. Antalyalı müzikseverler ADSO'nun eşliğinde ENBE Orkestrası'nın seslendireceği popüler müzik repertuarının sevilen parçalarından oluşan programla yeni yıla keyifli bir başlangıç yapacak.