Yakmaz’a çifte menajer

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BURSA Arabayatağıspor'dan Alanyaspor'a transfer olan ve Aytemiz Alanyaspor'da profesyonel sözleşmeye imza atan, menajer Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan ile anlaşma sağladı. Daha önce ismi Avrupa kulüpleri ile sık sık gündeme gelen Kazım Yakmaz'ın danışmanlığını Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan'ın üstleneceği öğrenildi.11 Mart 2019'da Alanyaspor altyapısına katılan Kazım Yakmaz'ın turuncu-yeşillilerle 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor