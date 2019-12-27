Yeni yıla yeni aile

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Koruyucu Aile' projesi kapsamında Antalya'da aile sıcaklığına kavuşan çocuk sayısı atıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çalışmasıyla 7 çocuk daha koruyucu ailelerine kavuştu. Yeni yılı, yeni evlerinde karşılayacak 7 çocuk, ailelerine düzenlenen Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni ile teslim edildi.

AİLENİN YERİ FARKLI

Törene katılan Vali Münir Karaloğlu, 7 çocuk ile aile yanında yetiştirilen çocuk sayısının 182'ye çıktığını belirterek, "Sosyal bir devlet olarak biz bakıma ve korumaya muhtaç çocuklara mekanın en güzelini, kıyafetin en kalitelisini, yemeğin en lezzetlisini yapabiliriz. Devletimizin gücü var. Bunu sağlayabiliyoruz. Ama parayla yapılamayacak değerler var. Anne şefkatini, baba sevgisini veremiyoruz. Ailenin sıcak ortamını, hangi konforlu semtte, lüks sitede ev tutarsanız tutun, hangi çocuk sitesini yaparsanız yapın, ailenin kucaklayıcı ve kuşatıcı ortamını sağlamanız mümkün değil. Çare sizsiniz" ifadelerini kullandı. Eşi Sevim Karaloğlu ile törene katılan Vali Karaloğlu, ailelere çağrıda bulundu.

İKİNCİ BAHAR

Koruyucu aileliğin, çocuğun hayatına neşe kattığı kadar, evlere de neşe kattığının altını çizen Vali Karaloğlu, "Çoluk çocuğunu büyütmüş, evinde tek başına oturan insanlar var. Koruyucu aile olduktan sonra 'ikinci baharı yaşıyoruz, yeniden hayata döndük' diyorlar. Hem çocuğa neşe olmak, hem de evinize neşe katmış oluyorsunuz" diye konuştu.



VALI'DEN ÇAĞRI

KORUYUCU aileliğin, 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Gönül Elçileri Projesi'nin bir ayağı olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "Bugün ailelerine teslim edilen 7 çocuğumuzla birlikte, aile sıcaklığında büyüyen çocuk sayısı 182'ye ulaştı. Sene başında 42 çocuk hedefi koymuştu. 7 çocukla birlikte 35'e ulaştık. 2020'ye kadar hedefimizi yakalamak için 7 çocuğu daha aile sıcaklığına kavuşturmalıyız. Antalya'ya 5 günde 7 çocuk için çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.



39 ÇOCUK EVLAT EDİNİLDİ

ANTALYA'DA, 2019 yılı içinde evlat hasreti çeken 38 aile, 39 kimsesiz çocuğu evlat edindi. 85 ailenin evlat edinmek için sırada beklediği öğrenildi. Bu ailelerden 29'unun evlat edinmek için hazırlık aşamasında olduğu, 41 ailenin ise 1 yılın sonunda koruyucu ailelikten evlat edinmeye geçmek için mahkemede işlemi biteceği açıklandı.