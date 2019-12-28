30 milyon kişi hastaneye gitti

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Antalya'da aile hekimi ve polikliniklere başvuru yerine acil servisin tercih edilmesi sonunda, ortaya ilginç rakamlar çıktı. Buna göre 2 milyon 228 bin nüfuslu Antalya'da 2019 yılında acil servisler nüfusun iki katı kadar hastaya hizmet verdi. 4 milyonu aşan acil hasta sayısında en büyük yükü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesi çekti.Acil servisin yanı sıra, toplamda 24 milyon 970 bin 995 kişi ise yatış ve poliklinik hizmetler aldı. Bunun, 11 milyon 172 bin 146'sı kamu hastanelerinde, 9 milyon 13 bin 651'i aile sağlığı merkezlerinde tedavi gördü. Antalya'da 2 üniversite,16 devlet hastanesi ile 31 özel hastane, 254 aile sağlığı merkezi, 20 tıp merkezi ve 5 semt polikliniği hizmet veriyor. Toplam hastane yatak sayısı 7 bin 374 olan Antalya'da, diş tedavileri ile birlikte ise 30 milyon kişi sağlık hizmeti aldı. İl genelinde 777'si aile hekimi olmak üzere Sağlık Bakanlığı'na bağlı 16 bin kişi Antalyalıların sağlığı için görev başında. Özel hastaneler ve diş sağlığı merkezleriyle ise sağlık ordusu 28 bin kişiye ulaşıyor.ANTALYA'DA ayrıca 2 kamu ve 3 özel ağız ve diş sağlığı merkezi, 1 ağız ve diş sağlığı hastanesi bulunuyor. İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre il genelinde 421 diş ünitesinde 1 milyon 100 bini kamuya bağlı merkez ve hastanelerde olmak üzere toplamda 1 milyon 300 bin kişinin ağız ve diş sağlığı muayenesi yapıldı. Nüfusun yarısının ise diş sağlığı problemi yaşadığı ortaya çıktı.