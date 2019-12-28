ALKÜ’nün gururu oldular

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LKÜ Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig B grubunu şampiyon olarak tamamladı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Futbol Takımı, büyük bir başarı elde ederek Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig Futbol müsabakaları B grubunu şampiyon olarak bitirdi. Müsabakaların ardından, Rektör Kalan, ALKÜ Futbol Takımı ve antrenör Alper Karadöl'ü makamına kabul ederek, tebrik etti. Rektör Kalan, "Kazandığınız başarı beni çok mutlu etti. Şampiyon olarak kaldığınız kupanın sevinci bizde sizlerle bir araya gelerek paylaşmak istedik.Bizde yönetim olarak sizlere destek olacağımıza söz veriyorum" diye konuştu. Ziyaret sonunda Rektör Kalan, futbol takımıyla hatıra fotoğrafı çekilerek, hediyelerini takdim etti.