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Cenaze dönüşü facia

’da cenazeden dönenlerin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Devrilen araçta yaşamını yitirdi. Cantdan’ın oğlunun da aralarında olduğu 4 kişi de ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 28.12.2019
Cenaze dönüşü facia
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, refüjde takla atıp devrilen araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, Burdur- Tefenni yolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir yakınının cenazesinden dönen Resul Candan (40) yönetimindeki 15 SD 284 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak refüje devrildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kazada, sürücü Candan ile otomobildeki babası Ahmet Candan (70), Abdullah Gül (55), Gökhan Yatgın (24) ve Yusuf Soylu (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Candan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 yaralı, bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ahmet Candan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından morga konuldu.
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Cenaze dönüşü facia
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