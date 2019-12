Hastalara umut oldu

BUGÜN NELER OLDU

Isparta'da Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni olan, evli ve 1 çocuk annesi 42 yaşındaki Betül Aslanbaş, yaklaşık 8 ay önce yakalandığı karaciğer kanseri ile örnek bir mücadele veriyor. Tedavisini aksatmayan Betül öğretmen, yaşadığı süreci anlatmak internette kanal kurdu. Geçmeyen mide ağrıları, güç ve kilo kaybı rahatsızlığıyla doktora başvurduğunu anlatan Betül öğretmen, yapılan tetkiklerinde karaciğer kanseri teşhisi konulduğunu söyledi. Hastalığı nedeniyle mesleğine ara vermek zorunda kaldığını belirten Betül Aslanbaş, tedavi sürecini anlatmak ve kendisi gibi kanser hastalarına umut olabilmek amacıyla Youtube'de kanal kurup, hazırladığı videoları paylaşmaya başladığını vurguladı.Kanser olduğunu öğrendiği an çok ağır duygular yaşadığını söyleyen Betül Aslanbaş, kanser olduğum ortaya çıktığında doktorun, "Yavrum bu bir piyango, piyango sana çıkmış. Kansersin" dediğini ifade ederek, "O an çok ağır duygular yaşadım. Bir anda kanser olduğumu bilmek, bu duygu beni benden aldı. Öğrendiğimde eşim yanımdaydı. Ama isyan etmedim. Çünkü Allah'tan geldiğini biliyordum. Bir imtihan olduğunu düşünüyordum. Ve bunu yeneceğimi hissediyorum. Rabbim dedim senden geliyor bu hastalık, o zaman bunu kabul ediyorum. Seve seve ve ne gerekiyorsa bu yolda güçlü bir şekilde yürüyeceğim" dedi.Aslanbaş, "Kemoterapi alıyorum. 8 aylık bir süreç oldu. İlaçların bana nasıl etki ettiği önümüzdeki günlerde belli olacak. Dua ediyorum. Sabrediyorum. Bu süreci en iyi şekilde geçirmeye çalışıyorum. Kanser hastalarına destek olmak, hem de kendimi ifade etmek ve mücadelemi anlatmak için böyle bir kanal açtım. Kanser çok ağır bir hastalık. İnsanı yoran, yıpratan, maddi ve manevi zorlayan bir hastalık. Bu hastalıkla başa çıkmak kolay değil. Bu süreci birlikte götürmek istedim. Birçok anlamda vücuda destek alıyorum. Bu hastalıkta sac ayakları var. Kemoterapi, beslenme, uyku, sevgi, pozitiflik ve en önemlisi Allah inancı, bütün bu sac ayaklarını sağlarsanız şansınız çok yüksek" diye konuştu.Kanserde en önemli ilacın sevgi olduğunu da vurgulayan Betül Aslanbaş, "Bunlar beni çok güçlü kılıyor. Ne kadar canım yansa da tekrar dimdik ayağa kalkıyorum. Benim gibi kansere yakalanan ve tedavi gören hastalar da hastalığı duyduklarında telaşa kapılmasın. Hastalık varsa rabbim devasını da vermiştir. O yüzden hastalıklarında rahat olsunlar. İyi bir doktor arayışına girsinler. İsyan etmesinler. Ve yeneceklerine inansınlar. Tedavilerini doğru olsunlar. Ve pozitif olsunlar. Hastalığı yeneceklerine inançları olsun. Hep birlikte kanseri yeneceğiz. Daha sağlıklı daha güçlü olacağız. Kimse umutlarını ve ümitlerini asla yitirmesin. Ben inanıyorum. Kendi adıma, sizler adına güçlüyüz bu olayı başarıp kanseri yeneceğiz" diye konuştu.HASTALIĞI dolayısıyla 21 yıllık mesleğine ara vermek zorunda kalan Aslanbaş, en büyük destekçilerinin ise öğrencileri olduğunu vurguladı. Aslanbaş, "Duydukları andan itibaren mesajlar, videolar atıyorlar. Drone ile okul bahçesinde çok güzel bir video çekmişler. Bir sabah uyandım. Telefonumu açtım. Etiketlenmişim. Açtığımda o videoyu görünce nasıl sevindim, hüngür hüngür ağladım. Allah'ım dedim nasıl bir sevgi bu. Ben öğrencilerimi ve mesleğimi çok seven bir öğretmenim" şeklinde konuştu.