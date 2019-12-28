Sakın pes etmeyin

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi olan ve önce rahim, sonra göğüs en sonunda da lenf kanserini yenen 36 yaşındaki Çiçek Akçay da hastalara moral veriyor. Sağlığına kavuşan Akçay, Sağlık Bakanlığı ve kanserle mücadele derneklerinin isteği üzerine kanserli hastalara kendisinden örnek vererek çalışmalar yapıyor. Cilt bakım uzmanı ve kuaför olan Akçay, kanserli hastalara kazandığı savaşın ipuçlarını anlatıyor.Çiçek Akçay, yaşadığı Manavgat'ta kanser tedavisi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor. Kendi hayatından örnekler vererek asla pes etmemeyi onlara da öğreten Akçay, "Hayata dokunun. Stresten uzak durun. Bu hastalık moralle direkt alakalı. Moralinizi yüksek tutun" tavsiyelerinde bulundu. Akçay, hastanelerin çocuk servislerinde lösemi tedavisi gören çocukları düzenli olarak ziyaret edip onlara hayırseverlerden topladığı oyuncakları verip isteklerini yerine getiriyor. Sağlık Bakanlığı'nın Çiçek Akçay'a bu çalışmalarından dolayı başarı plaketi vereceği öğrenildi.