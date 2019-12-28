Türkiye’nin en büyük mağarası açılışa hazır

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BURDUR'UN Bucak ilçesindeki Seferyitiği Mağarası'nın turizme kazandırılması için harekete geçildi. AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdullah Kılıç, İncirhan mevkisinde bulunan Seferyitiği Mağarası'nın turizme kazandırılması amacıyla bölgede inceleme yaptı.Milletvekili Uğur, Burdur genelinde turizmle ilgili çalışmaların yapıldı söylyedi. Uğur, "Salda Gölü, İnsuyu Mağarası, Sagalassos ve Kibyra gibi turizm değerlerimizin içerisine Seferyitiği Mağarası'nı da kazandırabilirsek Burdur ve Bucak turizm payını alacaktır" dedi. Bucak Belediye Başkanı Ünal ise, Seferyitiği Mağarası'nın Türkiye'nin en büyük mağaralarından turizme kazandırılmış olacağıını belirtti.